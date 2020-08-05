Семья политика Абу Мери была вблизи взрыва в Бейруте, информации о пострадавших латвийцах пока нет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Почетный консул Ливана в Латвии Хосам Абу Мери в социальных сетях рассказал, что его семья находилась в нескольких километрах от эпицентра взрыва в Бейруте. Близкие бывшего депутата Сейма не пострадали, а Министерство иностранных дел Латвии сообщает, что им не поступали сообщения о пострадавших в Бейруте гражданах Латвии.

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Хосам Абу Мери в своем Twitter написал, что "сегодня трагический день на моей родине в Ливане". "Немыслимый взрыв в Бейруте, будет очень много погибших и раненых, это все в нескольких километрах от дома моих родителей." Политик сообщил, что его семья цела и скептически отнесся к теории, что виной была пиротехника.

Представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис сказал, что на данный момент ведомство не получало информации о том, что из-за взрыва пострадали граждане Латвии. Он сообщил, что дипломатическая служба в том числе опросила мореходные предприятия — им поступила информация, что вблизи Ливана был корабль с латвийскими моряками на борту. Бекерис отметил, что пока нельзя уверенно утверждать, что во взрыве не пострадали латвийцы, так как еще не известно, как много людей на самом деле пострадало от взрыва.

Глава МИД Эдгарс Ринкевич в Twitter выразил соболезнования жителям Ливана:

"Латвия выражает искренние соболезнования людям Ливана и семьям жертв ужасного взрыва в Бейруте, желаю быстрого выздоровления всем раненым".

Как уже сообщалось, 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. Власти Ливана сообщают, что взорвался груз нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра), хотя в первые часы после взрыва ходили слухи, что взорвалась пиротехника. Погибли по крайней мере 100 человек, около 4000 ранены.

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