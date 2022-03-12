Сенат Латвийского университета аннулировал Петру Авену звание почетного доктора

Сенат Латвийского университета, выражая поддержку и солидарность с Украиной, на внеочередном собрании единогласно принял решение отменить звание почетного доктора Латвийского университета российского миллионера Петра Авена.

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"Сейчас важно выразить нашу солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. Петр Авен поддерживал политику Путина и российскую агрессию в Украине и поэтому недостоин звания почетного доктора Латвийского университета. Репутация важна для любого университета. Трудно приобрести, но легко потерять, если в таких ситуациях не действовать быстро и решительно», — заявил председатель Сената ЛУ Кристапс Яудземс.

Ректор Латвийского университета, профессор Индрикис Муйжниекс отмечает: "До сих пор у Латвийского университета не отняли ни одного почетного звания. Однако в ситуации, когда происходит агрессия России против Украины и путинский режим совершает преступления, мы не можем не реагировать, если сторонники таких действий также носят почетное звание Латвийского Университета".

"В свое время, в 1990-е годы, научно-практическая деятельность Петра Авена в значительной степени способствовала демонтажу командно-административной системы и распаду СССР. Однако он пока не высказал однозначного осуждения российской агрессии и действий путинского режима. Более того, санкции Евросоюза показывают, что Петр Авен является активным сторонником уголовной политики России", - добавил Муйжниекс.

Ранее Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) обратится в ЛУ с призывом аннулировать степень почетного доктора ЛУ гражданина Латвии, российского миллиардера Петра Авена, находящегося под санкциями ЕС.

Статус почетного доктора Латвийского университета является одним из высших научных почетных званий в Латвии. Звания почетного доктора ЛУ Петр Авен, который также является профессором Московского экономического университета, был удостоен 25 марта 2013 года решением Сената Латвийского университета за научный и практический вклад в развитие Латвии и сотрудничество с Россией.

Как сообщалось, Капитул Ордена лишил Петра Авена Ордена Трех Звезд. Также стало известно, что благотворительный фонд "Paaudze" ("Поколение"), основанный Авеном и его деловым партнером Михаилом Фридманом, больше не сможет поддерживать начатые в Латвии проекты. По словам российского миллиардера, за 14 лет работы благотворительного фонда "Paaudze" в Латвии была оказана значительная поддержка Детской клинической университетской больнице и Мадонской больнице, а также был основан фестиваль "Рига-Юрмала".