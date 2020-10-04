Сентябрь 2020 года — третий самый теплый в истории метеонаблюдений
Foto: LETA

Средняя температура воздуха в сентябре в Латвии была +14,4 градуса, что на 2,7 градуса выше нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сентябрь этого года стал третьим самым теплым в истории метеонаблюдений. Еще теплее первый месяц осени был в 1934 году со средней температурой +15,2 градуса и в 2018 году со средней температурой +14,6 градуса.

В сентябре начиная с 15-го числа побито 66 суточных рекордов максимальной температуры. Максимальная температура в сентябре зафиксирована 16 сентября в Бауске, +27,4 градуса, а минимальная, -0,2 градуса, 20 сентября в Стенде.

Среднее количество осадков в сентябре составило 50 мм, или 75% от месячной нормы. В ряде мест, например, в Талси и в Риге, выпала только половина нормы осадков.

Из девяти месяцев 2020 года только в апреле, мае и июле средняя температура воздуха в стране была ниже нормы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Талси
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Что привезти на память из Вентспилса
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране