SEPLP запросил объяснения у LTV по поводу некачественного перевода интервью Лагард с английского на латышский

Совет по общественных электронным СМИ (SEPLP) обратился к правлению Latvijas Televīzija" (LTV) с просьбой дать разъяснения по поводу некачественного синхронного перевода в программе "Сегодняшний вопрос" на канале LTV1, сообщает агентство LETA.

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Как поясняет SEPLP, совет получил жалобы, и LTV уже публично признало, что в четверг, 3 ноября, в программе LTV1 "Сегодняшний вопрос" было показано интервью с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, синхронный перевод которого с английского на латышский язык был низкого качества.

SEPLP подчеркивает, что совет высоко оценивает оперативные действия LTV, признавшего некачественную работу и оперативного распространения интервью на языке оригинала и с субтитрами на латышском языке. Кроме того, SEPLP оценивает опубликованное LTV заявление, в котором говорится, что "перевод интервью с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард в программе LTV от 3 ноября "Сегодняшний вопрос" был осуществлен коммерсантом, выбранным на тендере по закупкам. Производительность коммерсанта, к сожалению, не соответствовала требованиям качества LTV".

LTV также дано задание предоставить объяснение выполненных и запланированных действий в рамках внутренних процессов обеспечения качества LTV, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, включая также оценку необходимости пересмотра контракта с внешним поставщиком услуг.

Запрос SEPLP был отправлен LTV в пятницу, 4 ноября.