"Сердиться и разочаровываться во мне - запрещено!" Эдгар Ринкевич пошел в народ на фестивале Lampa
Foto: DELFI

Во второй день фестиваля общения Lampa в Цесисе появился новоизбранный президент Эдгарс Ринкевичс с небольшой свитой, но без галстука. Проходя круг почета по парку Цесисского замка, политик принял участие в перформансе, охотно улыбался и пожимал руки.

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Эгилс Левитс также принимал участие в фестивале Lampa уже на другой день после избрания — пять лет назад. Принял участие в нескольких дискуссиях. Перед его появлением зрительные ряды главной сцены были обнюханы собаками. В отличие от предшественника, Ринкевич не был заявлен в программе и появился в качестве сюрприза.

Пройдя по разным палаткам, самую длинную остановку политик сделал у стенда волонтерской организации Tavi draugi, которая на фестивале занималась сбором помощи для Укрианы. Надев резиновые перчатки, Ринкевич выбрал трафарет и тюбиком с краской сделал принт на майке — Dusmoties un vilties manī — aizliegts ("Сердиться и разочаровываться во мне — запрещено!"). Свое участие в процессе называл "перформансом".

В Цесисе проходит 9-й фестиваль общения Lampa, на котором можно проинтервьюировать министра обороны, призвать к ответу министра образования и станцевать под музыку мэра Риги.

В кульминации второго дня фестиваля ожидается традиционное шоу "Прожарка политиков", в котором четыре комика подвергнут сеансу иронии и сарказма четырех политиков - министров образования Анду Чакшу и земледелия Дидзиса Шмитса, а также бывшего министра благосостояния Рамону Петравичу и депутата Хосама Абу Мери.

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