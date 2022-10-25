Середина октября была на 2,4 градуса теплее нормы
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Средняя температура воздуха в Латвии во второй декаде октября была +9,1 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Самая низкая температура воздуха была -2,5 градуса 13 октября в Мадоне, а самая высокая температура — 18 октября в Даугавпилсе, когда столбик термометра поднялся до +17 градусов.

Среднее количество осадков во вторую декаду октября составило 19,4 миллиметра, или 81% нормы. Больше всего осадков — 33,6 миллиметра — выпало в Мадоне, а меньше всего — в Руцаве, где было зарегистрировано всего 7,3 миллиметра осадков.

Самые сильные порывы ветра в середине октября составили 18,9 метра в секунду 19 октября на наблюдательной станции в Елгаве.

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