Сертификат или тест? Как правильно подготовится к поездке за границу во время "ковида"

Вот уже месяц как в странах Европейского союза действуют Covid-19 сертификаты, позволяющие вакцинированным жителям без существенных ограничений передвигаться внутри блока. Однако ограничения и требования в странах остаются разными, а сертификаты в большинстве своем не работают за пределами ЕС. Delfi объясняет, как подготовится к поездке и где искать информацию.

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Я планирую поездку в пределах ЕС: что нужно учитывать?





Жителям Латвии, которые собираются этим летом и осенью путешествовать в пределах Европы, достаточно иметь цифровой Covid-19 сертификат о факте завершения полного курса вакцинации или о перенесенной болезни. Он позволит сесть в самолет или пересечь границу без особых проблем, а также не соблюдать самоизоляцию по прибытии. В противном случае надо будет сдавать анализы.

Требования к анализам во всех странах ЕС разные. Например, Испания на прошлой неделе находилась в "желтом" списке стран (Центр профилактики и контроля заболеваний не рекомендует посещать такие страны). Согласно информации, размещенной на сайте Министерства иностранных дел Латвии, за 48 часов до приезда в Испанию необходимо сдать анализ на коронавирус. Это может быть ПЦР-тест или тест на антигены. Серологические тесты в Испании не принимают. По возвращении из Испании тоже необходимо сдать анализ и отправиться на 10 дней в самоизоляцию.

На Кипре при въезде требуется предъявить сделанный за 72 часа до поездки ПЦР-тест, а также сдать анализ по прибытии в страну и соблюдать самоизоляцию до тех пор, пока не будет получен результат анализа. В Германии требования различаются в зависимости от региона.

Требования к приезжим с сертификатами в странах ЕС могут быть разными, подтвердила представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга. Для стран присоединение к системе covid-сертификатов означает то, что они должны воздерживаться от введения ограничений по отношению к путешественникам с сертификатами (кроме ситуаций "когда они необходимы и соразмерны защите здоровья общества"). На практике это значит, что есть страны, где люди с сертификатами все равно должны носить маски в публичных местах. В других государствах кафе, музеи, гостиницы и общественные места в целом могут работать с ограниченяими.

Представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис в разговоре с Delfi посоветовал распечатать цифровой сертификат. "Очень удобно, когда все в одном телефоне. Но это все же технология, которая может подвести", — отметил Бекерис. Например, человек может выключить в самолете телефон, забыть пин-код и останется без доступа к своим документам и сертификатам.

Я планирую путешествовать за пределами ЕС: к чему нужно быть готовым?



"Общая рекомендация — тщательно обдумать, ехать или не ехать за пределы стран ЕС и стран Шенгенской зоны, особенно в летний сезон", — заявила в разговоре с Delfi президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца. Это связано в первую очередь с непрогнозируемыми изменениями условий въезда и выезда из третьих стран. Нередко это приводит к дополнительным расходам.

Кроме того, люди не всегда в курсе ограничений, действующих в этих странах. "Есть места, куда люди хотят поехать, но сейчас путешествовать там неудобно. Это Таиланд, Шри-Ланка, Мавритания", — перечисляет глава ассоциации. Например, в некоторых станах срок самоизоляции составляет две недели, в течение всего этого времени нельзя покидать территорию гостиницы и надо постоянно сдавать анализы. Путешествие на стандартные 10-14 дней в эти страны сейчас просто не имеет смысла. В то же время на Мальдивах, Сейшельских островах и в Объединенных Арабских Эмиратах таких суровых ограничений нет. Эти направления пользуются спросом.

Вне зависимости от выбранного направления, будь то Мальдивы или Турция, Каваца призывает путешественников считаться с тем, что поездка может оказаться перенесена или отменена. Так как пандемия больше не считается чрезвычайной ситуацией, вернуть деньги за поездку не получится.

Каваца также не рекомендует ехать в страны вне ЕС самостоятельно, без поддержки профессионала в туристической сфере. "Когда было время экзотических путешествий, с октября по апрель, туристическая отрасль столкнулась с тем, что фактически в каждой поездке было хотя бы одно изменение — либо самолет отменили, либо еще что-то. Если человек едет сам, то ему может быть сложно связаться с компаниями, предоставляющими услуги, например, с авиакомпаниями", — объяснила Каваца.

С такой же рекомендацией выступает Министерство иностранных дел. Представитель МИДа Янис Бекерис заявил, что если речь идет о поездках за пределы ЕС, то путешественникам надо потратить довольно много времени для того, чтобы разобраться с условиями въезда и пребывания. "Одна из наиболее частых проблем — это нехватка необходимых документов, из-за которых человек не может начать путешествие или продолжить его, потому что ему запрещено садиться в транспортное средство", — рассказал представитель МИД. Иногда это бывает по ошибке, но чаще всего это связано с дополнительными требованиями перевозчиков, о которых путешественник не знал.

Бекерис также напоминает, что Великобритания больше не является частью ЕС. Недавно страна отметила "День свободы", когда была отменена значительная часть эпидемиологических ограничений. Однако латвийцам по приезде туда все равно надо самоизолироваться и сдавать анализы на Covid-19. Это отчасти связано с тем, что Великобритания пока не присоединилась к единой системе сертификатов ЕС. По словам Бекериса, пока единые сертификаты за пределами ЕС принимаются только в одной стране — Швейцарии. На очереди Ватикан и Сан-Марино. К системе хотят присоединиться Балканские страны и страны Восточного партнерства, например, Украина. Однако как скоро это произойдет, пока не известно.

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