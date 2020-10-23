Сеть дорожных метеостанций по всей Латвии превратят в аналог фоторадаров

В четверг, 22 октября, на заседании Совета по безопасности дорожного движения была представлена новая концепция от Министерства сообщения, которая, если ее претворить в жизнь, должна будет "существенно улучшить контроль и надзор за участниками дорожного движения", причем используя уже имеющуюся инфраструктуру.

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Например, министерство намерено создать по всей стране сеть устройств, которые выполняют функции нынешних фоторадаров: измерять скорость, проверять по номеру авто наличие оформленной виньетки или полиса OCTA итд. При этом, как отметили в Минсообщения, для этого планируется не развивать сеть фоторадаров, а подойти к вопросу с другой стороны.

Дело в том, что на дорогах Латвии массово установлены метеостанции, причем оборудованные видеокамерами. Согласно замыслу чиновников, следует обеспечить эти метеостанции специальным программным обеспечением, которое по сути превратит их в аналог уже действующих на дорогах фоторадаров. На обустройство "обычных" радаров сейчас денег не хватает, признал министр сообщения Талис Линкайтс.

В прошлом году стационарные фоторадары зарегистрировали 302 638 нарушений, что на 28 691 нарушение больше, чем годом ранее.

В свою очередь передвижные фоторадары в прошлом году зафиксировали 80 472 нарушения, что на 3751 меньше, чем в 2018 году.

Госполиция не называет сумму выписанных штрафов.

В настоящее время на дорогах Латвии установлено 100 стационарных фоторадаров. В распоряжении Госполиции также имеется 12 передвижных фоторадаров.