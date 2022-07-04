Северная Македония присоединится к боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш во вторник в 9:00 примут участие в церемонии встречи контингента вооруженных сил Северной Македонии, присоединяющегося к боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии, сообщили агентству LETA в Минобороны.

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"Решение Северной Македонии о присоединении к многонациональной боевой группе НАТО в Латвии продолжает демонстрировать солидарность НАТО, что особенно важно в текущей геополитической ситуации. Направляя своих солдат в Латвию, Северная Македония будет способствовать обороноспособности Латвии, укрепляя безопасность нашей страны и ее населения", — подчеркнул Пабрикс.

К боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии присоединятся девять солдат вооруженных сил Северной Македонии, которые будут включены в словенский взвод защиты от оружия массового поражения.

Со вступлением Северной Македонии в составе группы расширенного присутствия НАТО в Латвии будет уже более 1700 солдат из 11 стран: Албании, Чехии, Испании, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Северной Македонии и Канады, которая руководит батальоном НАТО в Латвии.

Военнослужащие стран-союзников участвуют в совместных военных учениях с Национальными вооруженными силами, тем самым улучшая взаимодействие в целях более быстрого реагирования на вызовы в сфере безопасности.

Соглашение о присутствии сил союзников в странах Балтии и Польше в рамках расширенного присутствия НАТО было одобрено на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года, чтобы продемонстрировать единство и приверженность делу защиты членов НАТО от возможного агрессора. Уже 19 июня 2017 года на базе в Адажи состоялась торжественная церемония встречи боевой группы расширенного присутствия НАТО.

В соответствии с решениями, принятыми на саммите НАТО в Мадриде 29 июня, министр обороны Артис Пабрикс и министр обороны Канады Анита Ананд подписали декларацию об укреплении и дальнейшем развитии боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, увеличив ее до уровня бригады.

Согласно декларации, Канада обязуется продолжать возглавлять боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, а также сотрудничать с членами НАТО в софинансировании инфраструктуры, необходимой для обеспечения дальнейшего укрепления потенциала сдерживания и обороны альянса.

Северная Македония присоединилась к НАТО 27 марта 2020 года, став 30-м государством-членом Североатлантического союза.