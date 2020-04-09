Северный инвестиционный банк выделил Латвии 500 млн евро

Латвия подписала с Северным инвестиционным банком (СИБ) договор о кредите в размере 500 млн сроком на 10 лет, сообщили в Министерстве финансов.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Кредит предназначен для финансирования дополнительных расходов правительства по уменьшению последствий пандемии Covid-19.

Как заявили в банке, финансирование в том числе предусмотрено для мер поддержки работников, продления уплаты налогов и снижения арендной платы.

Помимо прочего из этих денег будут финансироваться меры стимулирования экономики в дальнейшем - капиталовложения и дополнительные меры помощи наиболее пострадавшим секторам бизнеса, поддержка малых и средних предприятий в виде оборотных средств или гарантийных механизмов.

Кредит СИБ будет использован для обеспечения средств защиты, противоинфекционных средств, медицинского оборудования, лекарств, а также зарплат медикам, которые участвуют в борьбе с распространением Covid-19.

Министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство) отметил, что правительство Латвии уже реализует комплекс мер поддержки для тех, кому она нужно больше всего. "Мы уже многое сделали, но борьба с вирусом и его последствиями продолжается, поэтому финансирование будет необходимо и в дальнейшем. Мы полны решимости целенаправленно вкладывать средства, а также строго контролировать, чтобы они действительно приносили пользу и в это кризисное время поддерживали и работодателей, и работников", - сказал глава Минфина.

Как сообщалось, в целом запланированная правительством финансовая поддержка по уменьшению последствий Covid-19 составляет 4 млрд евро - это средства Госказны и международные финансовые инструменты.