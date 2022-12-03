Северо-Курземская больница купила и подарила Виннице два дизель-генератора
Foto: Generatori

По инициативе правления SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca и с одобрения Вентспилсской думы, Северо-Курземская региональная больница в Вентспилсе в качестве поддержки жителей Винницы пожертвует два дизель-генератора.

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В июне этого года правление Вентспилсской думы приняло решение об установлении партнерства с муниципалитетом украинского города Винница с целью развития взаимного сотрудничества, сообщает пресс-служба больницы.

Осенью от мэра Винницы Сергея Морхунова пришло письмо, в котором говорилось о непрекращающихся атаках на Украину, что угрожает инфраструктуре Винницы и дальнейшей работе энергосистемы государства. Мэр Винницы просил безвозмездно передать городу альтернативные источники энергии — дизель-генераторы.

В ответ на это письмо руководство Северо-Курземской региональной больницы выступило с инициативой оказать поддержку жителей Винницы, города-побратима Вентспилса, чтобы обеспечить необходимыми генераторами медицинских учреждений.

На основании Закона о гражданском обеспечении Украины, больница в Вентспилсе закупила два дизель-генератора на сумму 44 891 евро и передаст их украинской стороне.

Как сообщалось, жители Латвии, предприятия и самоуправления пожертвовали Украине несколько сотен генераторов, а еще несколько грузов будут отправлены в Украину в ближайшее время. Например, Solarshop.lv передал фонду Ziedot.lv оборудование для больницы в Борисполе. Несколько самоуправлений отправили генераторы в украинские города.

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