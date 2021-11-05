Северокурземская региональная больница получила груз международной помощи

В Северокурземскую региональную больницу в четверг вечером было доставлено дополнительное медицинское оборудование для лечения пациентов с Covid-19, сообщили агентству LETA в больнице.

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Посылка была получена в рамках программы сотрудничества Нидерландов в области гражданской защиты Европейского союза.

В рамках международной помощи больнице доставлены мониторы для наблюдения за жизненно важными функциями пациентов, которые могут быть подключены к центральной станции на посту медсестер, а также аппарат УЗИ.

Уже сообщалось, что за последний год в Северокурземской региональной больнице за счет средств государственного бюджета было значительно усовершенствовано оборудование для мониторинга и лечения пациентов с Covid-19: закуплены койки, в том числе для интенсивной терапии, ингаляторы, оборудование для кислородной терапии, оборудование для искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры и другие устройства, необходимые как для оказания неотложной помощи, так и для ежедневного лечения и ухода за пациентами. Также улучшены возможности наблюдения за пациентами за счет внедрения мониторов, разделены потоки пациентов, улучшены возможности диагностики, а также закуплено оборудование для дезинфекции помещений и поверхностей.

Этой осенью больница уже более подготовлена к вспышке инфекции Covid-19, чем в прошлом году, однако значительное увеличение потока госпитализированных пациентов потребовало перепрофилирования дополнительных коек в больнице Вентспилса и открытия в октябре этого года отделения для лечения Covid-19 также в филиале больницы в Талси. В настоящее время в Талсинском филиале для лечения пациентов с коронавирусом адаптировано десять коек и ожидается, что в ближайшее время можно будет адаптировать еще пять.

В сентябре 2020 года Вентспилсская больница приняла первых пациентов с Covid-19. С увеличением потока пациентов к 4 ноября были адаптированы уже пять отделений больницы: инфекционных заболеваний, паллиативной помощи, интенсивной терапии, кардиологическое и хирургическое. Лечение пациентов этих профилей осуществляется в других отделениях.