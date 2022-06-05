Сезон пробок: с понедельника закрыты проезды под железнодорожной насыпью на улицах Дзирнаву и Прагас

В рамках проекта Rail Baltica продолжается строительство виадука Центрального мультимодального узла — впереди частичный демонтаж путепроводов улиц Дзирнаву и Прагас. Движение поездов прекращено не будет. А вот для автотранспорта проезды под железнодорожной насыпью улиц Дзирнаву и Прагас — будут закрыт. Большие изменения коснутся и движения общественного транспорта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Путепровод улицы Прагас

С 6-го по 19 июня будет закрыт для передвижения туннель улицы Прагас и участок улицы Прагас от улицы 13 января до Рижского международного автовокзала (улица Прагас 1). Туннель улицы Прагас будет закрыт четыре дня, с 6-го по 9-е июня. Передвижение пешеходов в это время планируется организовать по улицам 13-го января и Маскавас, а также через Рижский Центральный рынок и по улице Гоголя.

Путепровод улицы Дзирнаву

Работы по демонтажу путепровода и туннеля улицы Дзирнаву, на участке от улицы Сатеклес до улицы Тургенева, будут проводиться с 6-го по 19-е июня, и в это время будет закрыто движение транспорта и пешеходов. В это время для пассажиров поездов будет закрыт выход с перронов Центрального железнодорожного вокзала к улице Дзирнаву. Потоки пешеходов и движения будут организовываться по параллельным городским улицам — Сатеклес и Гоголя, а также Тургенева, Тимотея, Абренес и Лачплеша.

Общественный транспорт

В ходе работ по демонтажу железнодорожного путепровода на улицах Прагас и Дзирнаву с понедельника, 6 июня, будут введены существенные изменения в движении рижского общественного транспорта, сообщило Rīgas satiksme.

В ходе работ будут внесены изменения в трамвайные маршруты NN 1, 2, 5, 7 и 10, автобусные маршруты NN 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23., 25, 26, 32, 39, 43, 54 и 55, а также троллейбусный маршрут 13.

ТРАМВАИ

Ключевое изменение — все трамваи, которые следуют сейчас мимо рынка и останавливаются на остановке "Центральный рынок" в период строительных ремонт поедут в объезд рынка. Трамваи будут делать кольцо не вокруг Центрального рынка, а на улице Радио через остановку "Привокзальная площадь".

Трамваи 1-го маршрута из конечного пункта "Иманта" будут курсировать по маршруту до остановки "Улица Грециниеку", далее по набережной 11 ноября, улице 13 января, улице Радио и далее по маршруту. В этом направлении будет закрыта остановка "улица Прагас" (на улице Прагас), трамваи на объездном пути будут останавливаться на остановке "Улица 13 января" (на улице 13 января).

В свою очередь, из конечного пункта "Югла" трамваи 1-го маршрута будут курсировать по маршруту до остановки "Привокзальная площадь", далее по улице Радио, улице 13 января, набережной 11 ноября и далее по маршруту. В этом направлении будет закрыта остановка "Центральный рынок" (на улице Централтиргус), трамваи на объездном пути будут останавливаться на остановке "Улица 13 января" (на улице 13 января).

У трамвая 2-го маршрута на время демонтажа путепровода будет изменено название и временно оно будет — "Привокзальная площадь — Улица Тапешу". Трамваи из конечного пункта "Улица Тапешу" будут курсировать по маршруту до остановки "Улица Грециниеку", далее по набережной 11 ноября, улице 13 января, бульвару Аспазияс, улице Кр. Барона, улице Радио до конечного пункта "Привокзальная площадь". В этом направлении будет закрыта остановка "Центральный рынок" (на улице Централтиргус), трамваи на объездном пути будут останавливаться на остановке "Привокзальная площадь" (на улице Радио) и "Улица 13 января" (на улице 13 января).

В свою очередь, из конечного пункта "Привокзальная площадь" трамваи 2-го маршрута будут курсировать по улице Радио, улице 13 января, набережной 11 ноября и далее по маршруту. В рейсах по маршруту "3 депо — Привокзальная площадь" трамваи будут курсировать до остановки "Центральный рынок", далее по улице Маскавас, набережной 11 ноября, улице 13 января, бульвару Аспазияс, улице К. Барона, улице Радио, до конечного пункта "Привокзальная площадь". В рейсах по маршруту "Привокзальная площадь — 3-е депо" они будут курсировать по улице Радио, улице 13 января, набережной 11 ноября, улице Маскавас в 3-е трамвайное депо.

Трамваи 5-го маршрута в рейсах "Милгравис — 3-е депо" будут курсировать по маршруту до остановки "Национальная опера", далее по бульвару Аспазияс, улице 13 января, набережной 11 ноября, улице Маскавас в 3-е трамвайное депо. В свою очередь, в рейсах "Ильгюциемс — 3-е депо" они будут курсировать по маршруту до остановки "Улица Грециниеку", далее по набережной 11 ноября, улице Маскавас в 3-е трамвайное депо.

Трамваи 7-го маршрута из конечного пункта "Кенгарагс" (и из 3-го депо) будут курсировать по маршруту до остановки "Центральный рынок", далее по улице Маскавас, набережной 11 ноября, улице 13 января, бульвару Аспазияс и далее по маршруту. В этом направлении будет закрыта остановка "Улица Прагас" (на улице Прагас), трамваи на объездном пути будут останавливаться на остановке "Улица 13 января" (на улице 13 января). В свою очередь, из конечного пункта "Улица Аусекля" трамваи будут курсировать по маршруту до остановки "Национальная опера", далее по бульвару Аспазияс, улице 13 января, набережной 11 ноября, улице Маскавас и далее по маршруту. В этом направлении будет закрыта остановка "Центральный рынок" (на улице Централтиргус), трамваи на объездном пути будут останавливаться на остановке "Улица 13 января" (на улице 13 января).

У трамвая 10-го маршрута на время демонтажа путепровода будет изменено название и временно оно будет — "Привокзальная площадь — Бишумуйжа". Из конечного пункта "Бишумуйжа" трамваи будут курсировать по маршруту до остановки "Улица Грециниеку", далее по набережной 11 ноября, улице 13 января, бульвару Аспазияс, улице K. Барона, улице Радио до конечного пункта "Привокзальная площадь". В этом направлении будет закрыта остановка "Центральный рынок" (на улице Централтиргус), трамваи на объездном пути будут останавливаться на остановке "Привокзальная площадь" (на улице Радио) и "Улица 13 января" (на улице 13 января).

В свою очередь, из конечного пункта "Привокзальная площадь" трамваи будут курсировать по улице Радио, улице 13 января, набережной 11 ноября и далее по маршруту.

В рейсах по маршруту "3-е депо — Привокзальная площадь" трамваи будут курсировать до остановки "Центральный рынок", далее по улице Маскавас, набережной 11 ноября, улице 13 января, бульвару Аспазияс, улице K. Барона, улице Радио до конечного пункта "Привокзальная площадь". В свою очередь, в рейсах по маршруту "Привокзальная площадь — 3-е депо" трамваи будут курсировать по улице Радио, улице 13 января, набережной 11 ноября, улице Mаскавас в 3-е трамвайное депо.

АВТОБУСЫ

Перед автобусами фактически стоит задача доехать до конечного пункта на улице Абренес и выехать из него, минуя перекрытые участки, что меняет маршруты следования.

Автобусы 1-го, 6-го, 9-го маршрутов соответственно из конечных пунктов "Бергюциемс", "Бикери" и "Межапарк" будут курсировать по маршруту до бульвара Райня, далее по бульвару Райня, улице Гоголя, улице Тургенева, улице Абренес и далее по маршруту. От улицы Абренес они будут курсировать по улице Абренес, улице Тургенева, улице Гоголя, улице Марияс, улице Meркеля и далее по маршруту. При движении в в конечный пункт "Улица Абренес" будет закрыта остановка "Центральный вокзал" (на улице Сатеклес/Maрияс), aвтобусы на объездном пути будут останавливаться на остановке "Центральный вокзал" (на бульваре Райня).

Автобусы 5-го маршрута из конечного пункта "Улица Абренес" будут курсировать по улице Абренес, улице Тургенева, улице Гоголя, улице Марияс, улице Сатеклес, улице Дзирнаву, улице Марияс и далее по маршруту.

Автобусы 4-го, 32-го, 38-го, 39-го, 43-го, 54-го маршрутов соответственно из конечных пунктов "Пиньки", "Улица Дзирциема", "кладбище Лачупес", "Скулте" и "Волери" будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Лачплеша, улице Русиня. От улицы Абренес они будут курсировать по улице Абренес, улице Тургенева, улице Гоголя, улице 13 января и далее по маршруту.

В направлении из конечного пункта "Улица Абренес" будет закрыта остановка "Привокзальная площадь" (на улице Maрияс), aвтобусы на объездном пути будут останавливаться на остановке "Центральный вокзал" (на улице Гоголя).

Автобусы 7-го, 10-го, 23-го, 25-го, 26-го и 55-го маршрутов из конечного пункта "Улица Абренес" будут курсировать по улице Абренес, улице Тургенева, улице Гоголя, улице 13 января и далее по маршруту.

В направлении к конечному пункту "Стипниеки" на 7-м автобусном маршруте будет закрыта остановка "Привокзальная площадь" (на улице Maрияс), в направлениии на конечные пункты "Яунмарупе", "Баложи", "Марупе" и "Катлакалнс" будет закрыта остановка "Улица Элизабетес" (на улице Сатеклес), aвтобусы на объездном пути будут останавливаться на остановке "Центральный вокзал" (на улице Гоголя).

Автобусы 12-го маршрута из конечного пункта "Кооператив "Зиедонис"" будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Лачплеша, улице Русиня. От улицы Абренес они будут курсировать по улице Абренес, улице Тургенева и далее по маршруту.

По направлению в конечный пункт "Кооператив "Зиедонис" на 12-м автобусном маршруте будет закрыта остановка "Центральный рынок" (на улице Гоголя), aвтобусы на объездном пути будут останавливаться на остановке "Центральный рынок" (на улице Тургенева).

Автобусы 18-го маршрута из конечного пункта "Дарзини" будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Лачплеша, улице Русиня. От улицы Абренес они будут курсировать по улице Абренес, улице Тургенева, улице Элияс, улице Пушкина, улице Гоголя и далее по маршруту.

По направлению в конечный пункт "Дарзини" на 18-м автобусном маршруте будет закрыта остановка "Центральный рынок" (на улице Гоголя), aвтобусы на объездном пути будут останавливаться на остановке "Центральный рынок" (на улице Тургенева).

В троллейбусных маршрутах будут произведены следующие изменения:

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Троллейбусы 13-го маршрута из конечного пункта "Центральный рынок" будут курсировать по улице Гоголя, улице Maрияс, улице Элизабетес, улице Э.Бирзниека-Упиша и далее по маршруту.

В свою очередь, из конечного пункта "Улица Иерикю" троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Дзирнаву, далее по улице Дзирнаву, улице Сатеклес, улице Maрияс, улице Гоголя, улице Тургенева и далее по маршруту.

ЭКСПРЕСС-АВТОБУСЫ (МАРШРУТКИ)

автобус-экспресс № 314 из конечного пункта "Дрейлини" будет курсировать по маршруту до улицы Валмиерас, далее по улице Валмиерас, улице Лачплеша, улице Гоголя и далее по маршруту.

из конечного пункта "Дрейлини" будет курсировать по маршруту до улицы Валмиерас, далее по улице Валмиерас, улице Лачплеша, улице Гоголя и далее по маршруту. автобус-экспресс №333 из конечного пункта "Зиепниеккалнс" будет курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Лачплеша, улице Русиня. От улицы Aбренес он будет курсировать по улице Aбренес, улице Тургенева, улице Гоголя, поворачивать для движения в противоположном направлении, по улице Гоголя и далее будет продолжать движение по маршруту.

из конечного пункта "Зиепниеккалнс" будет курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Лачплеша, улице Русиня. От улицы Aбренес он будет курсировать по улице Aбренес, улице Тургенева, улице Гоголя, поворачивать для движения в противоположном направлении, по улице Гоголя и далее будет продолжать движение по маршруту. автобус-экспресс № 346 из конечного пункта "Даугавгрива" будет курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Лачплеша, улице Русиня. От улицы Aбренес он будет курсировать по улице Aбренес, улице Тургенева, улице Гоголя, улице Марияс, улице Элизабетес, улице Э.Бирзниека-Упиша, улице Дзирнаву, улице Сатеклес, улице Марияс, улице 13 января и далее по маршруту.

Rīgas satiksme призывает пассажиров, которые в основном перемещаются при помощи вышеупомянутых транспортных средств, вовремя ознакомиться с изменениями в движении или названии маршрута, а также с размещением остановок. Исполнители работ по демонтажу железнодорожного путепровода на улице Прагас и Дзирнаву рядом с этим местом разместят информацию о закрытии туннеля, а также схемы и указания о том, как транспортные средства и пешеходы могут обойти или объехать это место.