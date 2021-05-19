Хотя в период кризиса, вызванного пандемией Covid-19, дефицит госбюджета и рост госдолга логичны и допустимы, правительству уже сейчас нужно думать о том, как вернуться к сбалансированному госбюджету, заявила в интервью агентству LЕТА председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Инна Штейнбука.

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Она отметила, что в последние годы, после финансового кризиса 2008 года, фискальная политика в Латвии была ответственной и консервативной, особенно на фоне других стран ЕС. "У Латвии один из самых низких государственных долгов в ЕС, и реакция правительства на кризис также была достаточно адекватной, но, конечно, всегда можно сделать что-то лучше", — добавила Штейнбука.

Глава СФД напомнила, что государственная поддержка, которую государство оказывает пострадавшим от кризиса из-за Covid-19, оказывает давление на бюджет.

"Если воздействие мер поддержки на госбюджет в 2020 году составило 3,7% от валового внутреннего продукта (ВВП), то сейчас оно прогнозируется уже на уровне 6,2%, что значительно выше. Соответственно, это увеличивает давление на бюджет 2021 года, не исключено, что меры поддержки потребуются осенью этого года, потому что мы не знаем и не можем прогнозировать, начнется ли третья волна пандемии или же мы сможем ее предотвратить", — сказала глава СФД.

Она подчеркнула, что правительству уже сейчас необходимо разработать стратегию, предусматривающую в послекризисный период возврат к сбалансированному государственному бюджету или даже к бюджету с профицитом.

"В частности, мы должны считаться с тем, что после завершения активной фазы проектов Механизма восстановления и устойчивости придется обходиться средствами национального бюджета. Если экономика начнет быстро расти, налоговые поступления увеличатся, что может компенсировать отсутствие грантов ЕС в будущем, но, если экономический рост по-прежнему будет умеренным, может возникнуть необходимость в бюджетной консолидации. Мы очень надеемся, что средства ЕС и частные инвестиции дадут кумулятивный эффект и будут стимулировать более быстрый экономический рост", — сказала Штейнбука.