С учетом того, что объем государственной поддержки для уменьшения последствий кризиса из-за Covid-19 достиг уже 9% от внутреннего валового продукта (ВВП), Совет по фискальной дисциплине (СФД) вновь призывает правительство ограничить новые меры по стимулированию экономики и думать о постепенном сокращении государственного долга.

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В очередном окладе СФД о влиянии Covid-19 на экономику Латвии отмечается, что в июле 2020 года налоги в основной бюджет собирались лучше, чем в июле 2019 года. Специальный бюджет также выполняется хорошо, из чего можно сделать вывод, что низшая точка в уменьшении налоговых сборов уже пройдена.

По оперативным данным Государственной казны, начиная с марта госдолг вырос примерно на 2 млрд евро. С учетом позитивных тенденций в экономике СФД призывает правительство думать о постепенном уменьшении долга.

СФД ссылается на недавний призыв генерального секретаря Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) Анхеля Гуррия к странам не повторять ошибок, допущенных при выходе из предыдущего финансового кризиса.

"В случае с Латвией ошибок не было, потому что именно благодаря реализованной тогда политике консолидации она вступила в еврозону и способна сейчас, в период кризиса из-за Covid-19, оказывать столь мощную государственную поддержку", — сказала председатель СФД Инна Штейнбука.

В заключении СФД также отмечается, что необходим более эффективный надзор за распределением инструментов государственной поддержки.