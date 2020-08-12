Инна Штейнбука
Foto: LETA

С учетом того, что объем государственной поддержки для уменьшения последствий кризиса из-за Covid-19 достиг уже 9% от внутреннего валового продукта (ВВП), Совет по фискальной дисциплине (СФД) вновь призывает правительство ограничить новые меры по стимулированию экономики и думать о постепенном сокращении государственного долга.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В очередном окладе СФД о влиянии Covid-19 на экономику Латвии отмечается, что в июле 2020 года налоги в основной бюджет собирались лучше, чем в июле 2019 года. Специальный бюджет также выполняется хорошо, из чего можно сделать вывод, что низшая точка в уменьшении налоговых сборов уже пройдена.

По оперативным данным Государственной казны, начиная с марта госдолг вырос примерно на 2 млрд евро. С учетом позитивных тенденций в экономике СФД призывает правительство думать о постепенном уменьшении долга.

СФД ссылается на недавний призыв генерального секретаря Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) Анхеля Гуррия к странам не повторять ошибок, допущенных при выходе из предыдущего финансового кризиса.

"В случае с Латвией ошибок не было, потому что именно благодаря реализованной тогда политике консолидации она вступила в еврозону и способна сейчас, в период кризиса из-за Covid-19, оказывать столь мощную государственную поддержку", — сказала председатель СФД Инна Штейнбука.

В заключении СФД также отмечается, что необходим более эффективный надзор за распределением инструментов государственной поддержки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Инна Штейнбука ОЭСР
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?