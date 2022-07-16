СГБ допускает, что некоторые политические силы и кандидаты в депутаты Сейма будут заниматься противоправной деятельностью

Служба государственной безопасности (СГБ) не исключает рисков, что отдельные политические силы и кандидаты в депутаты 14-го Сейма или же приближенные к ним люди могут заниматься противоправной деятельностью в ходе предвыборной кампании.

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По мере приближения выборов в 14-й Сейм, которые состоятся 1 октября этого года, СГБ, как и в предыдущие годы, постоянно осуществляет мониторинг происходящего в стране и информационном пространстве, чтобы своевременно идентифицировать попытки незаконного оказания влияния на ход и результаты выборов.

Как и прежде, нельзя исключать риск того, что определенные политические силы, кандидаты в депутаты или иные близкие к ним лица могут осуществлять незаконную деятельность, например, покупать голоса с целью влияния на результаты выборов в своих интересах.

Также, как и в другие годы, нельзя исключать попытки иностранного влияния на выборы.

При этом указывается, что в настоящее время СГБ не располагает информацией о конкретных планах каких-либо субъектов оказать влияния на избирательный процесс.

На этой неделе издание Neatkarīgā сообщила, что неизвестные лица, называющие себя Союзом латвийских офицеров, распространили призыв к вооруженному восстанию в Риге в день выборов. Обращение было опубликовано в виде листовки и призывало к насильственному свержению государственной власти.

На странице формата А4 на русском языке всячески поносилась действующая власть Латвии, утверждалось, что страной управляют воры и кровопийцы. В листовке говорилось, что правящие круги осуществляют геноцид против народа, а 60% народа этой осенью ожидают бедность и голод ждут. Поэтому воров, засевших в правительстве с заграничными паспортами, нужно прогнать, как это когда-то сделал Карлис Улманис, излагала содержание листовки Neatkarīgā.

В СГБ агентству LETA подтвердили, что осведомлены о распространении указанных листовок в микрорайонах Риги и оценивают полученную информацию в сотрудничестве с Государственной полицией. СГБ не предоставило дополнительных комментариев по этому делу.