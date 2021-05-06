СГБ не исключает провокаций в Латвии на 9 мая

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, некоторые люди ищут способы обойти запрет на проведение массовых мероприятий 9 мая, поэтому нельзя исключать провокации, которые могут привести к нарушению установленных ограничений, заявили в Службе государственной безопасности (СГБ).

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В связи с приближающимся 9 мая СГБ уделяет повышенное внимание процессам, происходящим как в обществе, так и в информационном пространстве. В дополнение к своей обычной работе служба в сотрудничестве с Государственной полицией принимает меры для своевременного выявления и предотвращения попыток организации запрещенных публичных мероприятий, митингов или шествий 9 мая.

СГБ в сотрудничестве с полицией также обращает внимание на то, звучат ли в публичной среде призывы к нарушению ограничений на собрания.

Как и в прошлом году, меры, введенные в стране для сдерживания распространения Covid-19, повлияли на намерения прокремлевских активистов и организаций. В связи с запретом на проведение публичных мероприятий запланированные мероприятия прокремлевских активистов не состоятся, отметили в СГБ.

Однако некоторые прокремлевские активисты, которые используют 9 мая для повышения личной узнаваемости, в контексте предстоящих муниципальных выборов ценят свои интересы выше общественных.

Информация, полученная СГБ, показывает, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, отдельные лица ищут пути обхода запрета на проведение массовых мероприятий, следовательно, нельзя исключать провокации.

СГБ призывает людей быть ответственными и критически относиться к различным провокационным заявлениям, а также воздерживаться от реакции на провокационные действия 9 мая.

Тех, кто располагает информацией о провокациях, запланированных на 9 мая, СГБ просит в любое время суток позвонить по телефону 67 208 964 или писать на электронную почту dd@vdd.gov.lv.

Уже сообщалось, что с учетом нынешней эпидемиологической ситуации в стране любые публичные мероприятия в настоящее время запрещены. 9 мая мероприятия у памятника Победы в Риге не состоятся, но люди могут возлагать цветы в индивидуальном порядке.