СГБ не нашла состава преступления в деле о негодных конвертах на выборах

Служба государственной безопасности (СГБ) закрыла четыре уголовных дела, связанных с возможными правонарушениями во время внеочередных выборов в Рижскую думу, передает LETA.

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Три дела касались неправильно помеченных конвертов для голосования. Учитывая то, что согласно решению Административного окружного суда конверты были признаны годными и голоса были засчитаны в результатах выборов, были соблюдены конституционные права жителей участвовать в выборах Рижской думы, сообщает СГБ. Решение суда предотвратило урон, поэтому уголовные дела были закрыты за неимением состава преступления.

Кроме того, было закрыто уголовное дело о препятствовании в реализации права на участие в выборах, перенятое у Государственной полиции, так как не был найден состав преступления.

Как уже сообщалось, во время выборов в Рижскую думу на нескольких участках были использованы неверно помеченные конверты для голосования. СГБ возбудила уголовное дело о бездействии должностного лица.