СГБ: не выявлено попыток других стран повлиять на ход грядущих выборов в Риге
Foto: LETA

На данный момент у Службы госбезопасности (СГБ) Латвии нет информации о каких-либо попытках иностранных государств напрямую и систематически влиять на ход внеочередных выборов в Рижскую думу. Об этом агентству LETA сообщили в СГБ.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также СГБ не выявила случаев возможной покупки голосов или подготовки к этому. Спецслужба проводит определенные действия, чтобы "своевременно идентифицировать и устранить риски, которые могут повлиять на проведение свободных и демократических выборов в Риге".

За умышленное противоправное воспрепятствование свободной реализации права выбирать депутатов и быть избранными предусмотрена уголовная ответственность. Уголовным законом предусмотрена ответственность также за умышленный неправильный подсчет голосов и нарушение закрытого голосования.

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в эту субботу, 29 августа.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Выборы в Рижскую думу 2020 СГБ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью