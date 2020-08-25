СГБ: не выявлено попыток иностранных государств повлиять на ход грядущих выборов в Риге

На данный момент у Службы госбезопасности (СГБ) Латвии нет информации о каких-либо попытках иностранных государств напрямую и систематически влиять на ход внеочередных выборов в Рижскую думу. Об этом агентству LETA сообщили в СГБ.

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Также СГБ не выявила случаев возможной покупки голосов или подготовки к этому. Спецслужба проводит определенные действия, чтобы "своевременно идентифицировать и устранить риски, которые могут повлиять на проведение свободных и демократических выборов в Риге".

За умышленное противоправное воспрепятствование свободной реализации права выбирать депутатов и быть избранными предусмотрена уголовная ответственность. Уголовным законом предусмотрена ответственность также за умышленный неправильный подсчет голосов и нарушение закрытого голосования.

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в эту субботу, 29 августа.