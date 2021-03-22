СГБ: недружественные страны анализируют потенциал реагирования Латвии в условиях Covid-19

Covid-19 предоставил возможность спецслужбам недружественных Латвии стран изучать работу учреждений в условиях пандемии, что позволяет прогнозировать их способность реагировать в случае потенциальной военной конфронтации, говорится в отчете Службы государственной безопасности (СГБ, VDD) о деятельности в 2020 году.

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СГБ отмечает, что в прошлом году угроза интересам национальной безопасности государства со стороны недружественных Латвии иностранных спецслужб оставалась неизменно высокой.

Как и в предыдущие годы, наиболее серьезные угрозы безопасности в сфере контрразведки исходили от российских спецслужб. Также СГБ отмечает растущий интерес со стороны китайских спецслужб.

Меры, принятые в Латвии и других странах для преодоления пандемии Covid-19, затруднили российским и другим зарубежным спецслужбам ведение разведки обычными методами, поэтому они больше сосредоточились на методах удаленного получения информации.

Поскольку спецслужбы России, Белоруссии и Китая осуществляют разведывательную деятельность против Латвии в основном с территории своих стран, в прошлом году ограничения на поездки долгое время не позволяли им вербовать жителей Латвии.

СГБ отмечает, что китайские спецслужбы рассматривают Латвию как возможную платформу для получения информации о процессах в НАТО и ЕС, а также пытаются распространять информацию, оправдывающую внешнюю политику Китая и лоббирующую более тесное сотрудничество с Китаем.

Что касается Белоруссии, ожидается, что усилия правящего режима по сохранению власти будут удерживать эту страну в сфере влияния России и укрепят тесное сотрудничество белорусских спецслужб с Россией в разведывательной деятельности против членов НАТО и ЕС, говорится в отчете.

В прошлом году основная сфера интересов иностранных спецслужб в отношении Латвии осталась неизменной как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, отмечает СГБ.

Как и в предыдущие годы, в прошлом году враждебные Латвии иностранные спецслужбы интересовались расширенными боевыми группами НАТО, ролью Латвии в НАТО и ЕС, внешней политикой и политикой безопасности, внутренней политикой и социально-экономической ситуацией, государственной безопасностью и правоохранительными органами, учреждениями государственного управления, стратегически важными отраслями, объектами критической инфраструктуры.

В прошлом году российские спецслужбы не утратили своей роли в распространении влияния Кремля, выявлении уязвимых мест Латвии и возможных агентов влияния.

В свою очередь белорусские спецслужбы отслеживали отношение белорусской диаспоры в Латвии к режиму Александра Лукашенко и протестам против него. В центре внимания были также граждане Белоруссии, ищущие убежища в Латвии.

По мере того как пандемия Covid-19 уменьшала возможности очной работы с агентурой, росла важность альтернативных платформ разведки — киберразведки, спутниковой разведки и сбора разведывательной информации им открытых источников, говорится в отчете СГБ.