СГБ: некоторые лица стремятся использовать ситуацию с пандемией в своих личных интересах
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В настоящее время наблюдаются тенденции, свидетельствующие о целенаправленных попытках отдельных лиц и организаций использовать в своих личных интересах сложную ситуацию в мире, связанную с пандемией Covid-19, и меры безопасности, принятые для снижения заболеваемости, заявили агентству LЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

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Деятельность, направленная против антиковидных ограничений, способствует расколу общества, что затрудняет усилия государства по уменьшению заболеваемости. Распространение дезинформации о Covid-19 среди некритичных людей также может способствовать протестным настроениям, отметили в учреждении.

СГБ внимательно следит за развитием событий, уделяя особое внимание тому, чтобы безопасность государства и общества не подвергалась угрозе и не допускались нарушения закона.

СГБ напоминает, что в демократическом государстве каждый имеет право на свободу слова и собраний, а также другие личные свободы, гарантированные Конституцией, но в то же время эти права не являются неограниченными и не должны нарушать права других лиц.

СГБ сообщила, что в рамках своей компетенции постоянно оценивает процессы в обществе и информационном пространстве с целью выявления и предотвращения возможных угроз национальной безопасности. В поле зрения учреждения находятся все актуальные социально-политические события в стране, включая деятельность отрицателей Covid-19 и противников вакцинации.

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