СГБ оценивает возможную причастность латвийской компании Softteh к поддержке России

Служба государственной безопасности (СГБ) оценивает возможную причастность латвийской компании SIA Softteh к оказанию поддержки России, сообщает программа Atvērtie faili ("Открытые файлы") Латвийского радио, пишет агентство LETA.

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Сообщается, что СГБ обратило внимание на распространенную украинскими государственными учреждениями информацию о возможной поддержке испанской компанией Gavary Group армии страны-агрессора России.

Поэтому СГБ в рамках своей компетенции оценивает зарегистрированную в Латвии компанию Softteh, связанную с компанией Gavary Group.

Как сообщает Латвийское радио, историю группы компаний Gavary можно проследить до 2012 года в России. В поселке Обухово Московской области есть производственное предприятие, где из полимеров изготавливают самые разные вещи — от туристических матрасов, обуви и теплых стелек к ним, до современных звуко- и теплоизоляционных материалов, которые также используются в промышленности сложной техники.

Основателем компании является Оганес Камарян, российский бизнесмен армянского происхождения, застреленный в центре Москвы.

Еще до своей гибели бизнесмен передал большую часть компании своим сыновьям — Рему и Джеку. У них двойная фамилия Камарян-Дадоян. Вторая часть фамилии от матери. Отец предоставил своим сыновьям и жене возможность жить в Испании. Они стали гражданами этой страны и теперь ведут свой бизнес из Барселоны.

В Испании компания Gavary Group занимается в основном продажей цветных автомобильных ковриков из этиленвинилацетата, сокращенно ЭВА. Однако на сайте, ориентированном на европейскую аудиторию, компания также рекламирует свои возможности в производстве тепло-, звуко- и виброизоляционных полимеров для строительства, производства и железных дорог.

В русскоязычной версии сайта можно найти информацию о том, что компания работает и в Риге. На главной странице компания гордится своими партнерами по сотрудничеству. Здесь размещено около 30 логотипов компаний. Компания Gavary также сотрудничает с "Российскими железными дорогами" и Московским метрополитеном.

В распоряжении Латвийского радио есть скриншот от 12 февраля этого года, на котором среди логотипов также можно найти торговый знак Kalashnikov koncern. Эта компания находится в санкционных списках Евросоюза и США с 2014 года. Основа санкций — концерн "Калашникова" производит оружие и боеприпасы, использовавшиеся при вторжении России в Украину.

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С 8 апреля прошлого года ужесточились санкции и запрещено любое сотрудничество с Kalashnikov koncern.

Gavary также является кооперационным партнером еще трех российских компаний военно-промышленного комплекса: KPP Klass, разрабатывающей бронетехнику, Faradej, выпускающей обувь и одежду для военнослужащих и служб внутренних дел, и ODK UMPO, специализирующейся в производстве авиационных двигателей.

При просмотре исторических версий сайта Gavary можно также найти информацию о том, что партнером по сотрудничеству была российская армия, сообщает Латвийское радио.

Хотя на русскоязычной версии сайта компании Gavary, на карте указано, что компания представлена ​​и в Риге, в Латвии не зарегистрировано ни одной компании с таким названием. Нет и предпринимателей с двойной фамилией Камаряны-Дадояны. На фамилию Дадояна зарегистрирована компания Softteh, зарегистрированная в поселке Алмале, где находится заброшенный магазин.

Владельцем этой компании с марта прошлого года является Гаянэ Дадоян-Кайфачян. Она — мать Рема и Джека, двух владельцев концерна Gavary.

В свою очередь, компания Softteh владеет складом, зарегистрированным в собственности в Атаугу

Но и там Латвийское радио не встретилось с представителями компании Softteh. Однако здесь зарегистрированы еще четыре компании, по тому же адресу, что и склад Softteh. Три из них — деревообрабатывающие предприятия. Одна из компаний принадлежит человеку с армянской фамилией. По словам охранника, это хозяин территории.

Латвийское радио узнало от него, что настоящими владельцами компании являются Камарьяни-Дадоян. Хозяин территории обещал связать журналистов с ними. Бизнесмен Айк Закоян перезвонил журналистам. Он сообщил, что нынешние владельцы Softteh — граждане Испании. Они пытаются вывести свой бизнес, доставшийся в наследство от отца, за пределы России. Их отец начал заниматься этим еще до войны и пандемии.

Бизнесмены, по словам Закояна, ничего не жертвовали российской армии. Наоборот, Камарьяни-Дадояны якобы жертвовали Украине через него, Айка. То, что на сайте опубликована информация о сотрудничестве с российской армией и военной промышленностью — недоразумение.

В Латвии основное учреждение, координирующее санкционную политику — Министерство иностранных дел. Заместитель госсекретаря и политический директор МИД Анджейс Вилюмсонс заявил Латвийскому радио, что неизвестно, предлагала ли какая-либо страна-член ЕС включить компанию Gavary в санкционные списки.

Однако, если общедоступная информация о российских компаниях концерна Gavary соответствует действительности, то у компания рискует попасть под санкции.

С получением информации о возможных связях, не отвечающих политике государства, МИДу помогаает СГБ, обращающая внимание на подозрительные случаи.

С начала войны в Украине СГБ возбудило 10 уголовных дел по подозрению в нарушении санкций. Уголовное производство возбуждено по предполагаемым нарушениям санкций, наложенных как на Россию, так и на Беларусь в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Три уголовных производства переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.