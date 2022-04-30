СГБ: основной источник террористической угрозы в Латвии — радикализация

В прошлом году в Латвии не было зафиксировано попыток иностранных террористов совершить атаки на территории Латвии. Главные угрозы терроризма в нашей стране по-прежнему исходили от возможной радикализации и насильнического экстремизма, говорится в отчете Службы государственной безопасности (VDD) за минувший год.

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В службе подчеркнули, что в 2021 году уровень террористической угрозы в Латвии оставался низким. Нападений не было, а один теракт был предотвращен. Ранее агентство LETA сообщало, что в прошлом году служба задержала человека, который долгое время собирал материалы и инструкции по реализации различных терактов и готовился совершить террористическую атаку.

В прошлом году в Латвии не было зафиксировано ни одной попытки иностранных террористов совершить нападения на территории страны. Главную угрозу терроризма в Латвии по-прежнему представляла возможная радикализация отдельных жителей.

Последствия гибридной войны, развязанной Беларусью, также создали террористические риски. В результате искусственного миграционного потока в Латвию прибыло несколько сотен граждан третьих стран, в основном с Ближнего Востока.

Имеющаяся в распоряжении VDD информация сейчас не свидетельствует о возможных изменениях ситуации с террористической угрозой в Латвии и можно прогнозировать, что уровень террористической угрозы останется низким и в 2022 году.

VDD отмечает, что радикализация и насильнический экстремизм продолжат создавать террористическую угрозу. В свою очередь, влияние гибридной войны Беларуси на террористическую угрозу, скорее всего, уменьшится, если миграционные потоки значительно не увеличатся.