СГБ: перемещение белорусского бизнеса в Латвию проверяют на риски разведывательной деятельности
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Размещая у себя выразившие желание перенести бизнес в Латвию белорусские предприятия и их работников, латвийским властям следует осознавать возможность наличия рисков, связанных с разведдеятельностью. Такое заявление распространила Служба госбезопасности Латвии (СГБ).

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"Риски разведдеятельности, связанные с приездом граждан третьих стран, особенно стран СНГ, полностью не исключены", - отметили в спецслужбе. Эти риски следует принимать во внимание и в случае с белорусским бизнесом.

"Вместе с тем обращаем внимание, что в Латвии введена соответствующая система оценки, когда при сотрудничестве компетентных органов эти риски выявляются и уменьшаются", - подчеркнули в СГБ.

Как сообщили ранее в Минэкономики, уже двенадцать белорусских компаний приняли решение о переносе деятельности в Латвию. По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий и другие сферы, например, "зеленую" энергетику.

Несколько компаний квалифицировались в качестве стартапов в рамках требований закона о поддержке деятельности стартапов. Эти предприятия планируют перевести в Латвию примерно 470 сотрудников, преимущественно - топ-менеджеров и ведущих специалистов.

Министр экономики Янис Витенбергс пояснил, что сейчас ведется работа над решениями, позволяющим белорусским компаниям как можно быстрее перенести деятельность в Латвию

Создана специальная команда, в которой работают представители Минэкономики, Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) и других ведомства, чтобы в ускоренном порядке рассматривать заявки от белорусского бизнеса и предлагать решение проблем.

"Мы осознаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях Беларуси, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов", - рассказал Витенбергс.

По его словам, одновременно ведется работа с латвийскими финансовыми учреждениями, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для переезда иностранных компаний в Латвию.

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