СГБ: попытки Кремля приобщить русскоязычную молодежь Латвии к “русскому миру” были безуспешными
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Подавляющее большинство русскоязычных молодых людей в Латвии чувствуют принадлежность Западным ценностям, а попытки российской власти способствовать их принадлежности “русскому миру” и агрессивному взгляду на мир были безуспешны, в своем годовом отчете сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).

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СГБ считает главной неизменной угрозой конституционному строю Латвии невоенные действия России, направленные на подрыв доверия демократическим принципам и легитимности латвийской власти, а также союзникам Латвии - НАТО и Европейскому союзу.

По мнению СГБ, в прошлом году российские власти продолжали целенаправленные попытки вовлечь молодых людей в выполнение задач политики “русского мира”. Анализ службы говорит о том, что российский дипломатический корпус уже давно пытается найти подходящих лидеров “русского мира” среди молодежи, чтобы обеспечить преемственность защиты интересов Кремля.

“Однако подавляющее большинство живущих в Латвии молодых русских по оценке СГБ чувствуют принадлежность Западным ценностям”, - указали в службе, отметив, что попытки Кремля их переманить были безуспешными.

Тем не менее, в прошлом году постепенно расширял свою деятельность Координационный совет латвийских молодежных общественных организаций, находящийся под руководством прокремлевского активиста Алексея Веселого. Работе совета мешали споры внутри организации насчет административных вопросов и идеологического курса, а также насчет дальнейших планов и целей организации.

В прошлом году Веселому удалось организовать дискуссию на фестивале разговоров “Лампа” об отношениях Латвии и России после глобальной пандемии, “таким образом используя эту платформу для распространения соответствующего кремлевской политики повествования вне привычного круга”. В дискуссии принял участие политолог и журналист Фёдор Лукьянов, во время дискуссии звучали высказывания, прославляющие Россию и её статус сверхдержавы.

Успехи совета вызвали недовольство у активистов старого поколения, которые раньше единолично пользовались благосклонностью российских учреждений. Главной причиной споров стало ограниченное финансирование со стороны России и меркантильные интересы некоторых активистов, указали в СГБ.

Помимо прочего, в прошлом году российские власти продолжили привлекать русскоязычную молодежь к учебе в российских вузах. Власти были готовы оплатить учебу 115 молодым людям, отбор студентов проходил под надзором российского дипломатического корпуса, сообщает служба. СГБ прогнозирует, что квоты на бесплатное обучение в России вскоре вырастут, так как студенты, по мнению российских властей, являются перспективными источниками информации и потенциальными агентами влияния.

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