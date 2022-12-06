СГБ предлагает включить в черный список ведущего "Дождя" Коростелева

Служба государственной безопасности (СГБ) призывает министра внутренних дел Кристапса Эклонса внести в так называемый черный список Латвии ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, который на постоянной основе работает в Грузии.

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СГБ оценила заявления, прозвучавшие в программе "Здесь и сейчас" телеканала "Дождь" 1 декабря, и пришла к выводу, что их можно расценивать как призыв оказать материальную поддержку солдатам, мобилизованным в российские оккупационные войска.

Во время проверки СГБ выяснила, что выпуск передачи, в которой прозвучал призыв, снимался в редакции телеканала "Дождя" в Тбилиси, столице Грузии. Там же проживает автор высказываний, ведущий программы Коростелев.

Поскольку Коростелев не имеет вида на жительство в Латвии, согласно 4-й статье Уголовного закона его нельзя привлечь к уголовной ответственности в Латвии. В то же время СГБ порекомендовала министру внутренних дел Каспарсу Эклонсу включить Коростелева в так называемый черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику.

По закону иностранец, в отношении которого вынесено решение министра внутренних дел, в течение одного месяца имеет право обжаловать его в окружном административном суде, отмечает агентство LETA. Подача заявления в суд не приостанавливает исполнение решения, и заявитель не вправе просить об этом суд. Административный районный суд должен рассмотреть дело в течение двух месяцев.

Коростелев в программе говорил о тяжелом положении российских солдат на фронте, недостаточном снабжении снаряжением и продовольствием, а также о том, что "Дождь" собрал информацию об указанных проблемах, чтобы помочь их решить, сообщили в СГБ.

Несмотря на пояснения, данные позже представителями телеканала, недопустимо распространение в информационном пространстве Латвии информации, призывающей общественность поддержать российские оккупационные силы. Целенаправленные боевые действия и насилие в отношении мирного населения Украины со стороны вооруженных сил России признаются терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм.

Соответственно, по оценке СГБ, сделанные в программе заявления направлены против интересов национальной безопасности Латвии и создают ложное впечатление о российской армии, поощряя общественное сочувствие к агрессорам.

Уже сообщалось, что 5 декабря СГБ направила свою оценку заявлений, прозвучавших в программе, в Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), который сегодня принял решение об аннулировании лицензии "Дождя" на вещание.