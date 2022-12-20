СГБ предупредила "Стабильность!" за интервью российским и белорусским масс-медиа
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Служба государственной безопасности (СГБ) высказала предупреждение зарегистрированной в Латвии политической партии "Стабильность!" (Stabilitātei!) в связи с тем, что ее члены высказывали в масс-медиа, используемых в пропагандистских целях Россией и Беларусью. В том числе, в масс-медиа, которые контролируют люди, находящиеся под экономическими и финансовыми санкциями ЕС, сообщили порталу Delfi в СГБ.

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СГБ пояснила, что в рамках своей компетенции, производя мониторинг информационного пространства, СГБ констатировала, что в интервью российским и белорусским пропагандистским масс-медиа члены "Стабильности!" и депутаты 14-го Сейма Алексей Росликов и Глория Гревцова выступали с высказываниями, которые противоречат 5-й части 7-й статьи Закона "О политических партиях".

Эта норма гласит, что политической партии запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную (пропагандистскую) лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной неделимости, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному устройству.

СГБ проинформировало "Стабильность!" о своих выводах, а также предупредило эту политическую партию о недопустимости нарушения запретов, установленных Законом о политических партиях. Также СГБ призвала партию не допускать дальнейших противоправных действий и предупредило, что в противном случае как спецслужба применит правовые инструменты против партии.

СГБ напоминает, что в соответствии со 2-й частью 45-й статьи Закона о политических партиях прекращение деятельности политических партий может быть инициировано, если деятельность партии противоречит Сатверсме, законам или иным нормативным актам, если она угрожает государственной или общественной безопасности. А также, если деятельность партии противоречит 4-й или 5-й частям 7-й статьи Закона о политических партиях.

Спецслужба подчеркивает, что передача финансово-экономических ресурсов физическому или юридическому лицу, которое включено в список лиц, в отношении которых ЕС ввел санкции за подрыв территориального единства, суверенитета и независимости Украины, несет риск уголовной ответственности.

Напомним, что на выборах в 14 Сейм от партии "Стабильность!" избрались 11 депутатов.

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