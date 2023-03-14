СГБ предупреждает о возможных провокациях 16 марта

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), как и в предыдущие годы, существует риск того, что отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять различные демонстративные, вызывающие или противоправные действия во время мероприятий, запланированных на 16 марта, сообщили агентству LETA в СГБ.

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С приближением 16 марта СГБ совместно с Госполицией, как и в предыдущие годы, работает в усиленном режиме, чтобы вовремя выявить и предотвратить возможные провокации. Также 16 марта службы усилят мониторинг ситуации как в местах проведения мероприятий, так и в информационном пространстве.

СГБ призывает жителей при столкновениями с провокационными действиями 16 марта не реагировать на них и информировать ответственные службы. Жителей, которые владеют информацией о запланированных на 16 марта незаконных действиях, СГБ призывает сообщать об этом по телефону 6 7 208 964 или электронной почте dd@vdd.gov.lv.

В свою очередь, тех, кто станет 16 марта свидетелями подобных действий, просят немедленно сообщать об этом в Госполицию по телефону 112.

СГБ напоминает, что за такие публичные действия, как публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений, призывы к геноциду, агрессивной войне, действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщалось, в Рижское самоуправление поступила заявка на возложение цветов к памятнику Свободы 16 марта, когда часть населения отмечает день памяти легионеров, погибших во Второй мировой войне.

Заявку подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā, которое хочет организовать шествие от церкви Св. Иоанна в Риге к памятнику Свободы, где планируется возложение цветов. Такие мероприятия проводятся каждый год.

Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Других заявок на организацию мероприятий 16 марта не поступало, хотя активисты, называющие себя антифашистами, и в предыдущие годы пытались организовать мероприятия в этот день.