Оценив имеющую информацию и возможные риски, Служба госбезопасности призывает Рижскую думу не согласовывать шествие против сноса памятника в Пардаугаве, которое 28 мая хочет провести Русский союз Латвии (РСЛ).

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Анализ информации, проведенный СГБ, свидетельствует о том, что шествие приведет к нарастанию угрозы демократическому укладу государства, принципам демократии, интересам национальной безопасности, а также усилит тенденцию раскола общества.

По оценкам СГБ, заявленное шествие, учитывая его цели, не совместимо с нарастающим напряжением в обществе в связи с агрессией России, военными преступлениями и преступлениями против человечества в Украине.

В службе считают, что проведение шествия будет способствовать совершению оговоренного в 74.1 статье уголовного закона преступления - публичное прославление и оправдание геноцида, преступления против человечества, а также поставит под угрозу безопасность и благосостояние общества.

Как сообщалось, РСЛ планирует в субботу, 28 мая, с 12.00 до 15.00 провести шествие против сноса памятника в Пардаугаве по маршруту от парка Победы до памятника Свободы. Рижское самоуправление пока не согласовало акцию. Сейчас местные власти консультируются с правоохранительными структурами, рассматривая варианты действий.

Напомним, что в пятницу, 20 мая, шествие "За освобождение от советского наследия" — то есть, за снос памятника в Пардаугаве — проходило по маршруту "наоборот": от памятника Свободы к парку Победы.