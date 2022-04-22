СГБ призывает Русский союз Латвии воздержаться от мероприятий, оправдывающих политику России

Деятельность Русского союза Латвии (РСЛ) направлены на оправдание внешней политики и нарушения норм международного права, реализуемых Россией, и распространение пропаганды, считает Служба государственной безопасности (СГБ). Спецслужба призывает партию избегать в дальнейшем незаконной деятельности. В противном случае против РСЛ будут задействованы установленные законодательством инструменты, подтвердила СГБ агентству LETA.

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Оценивая происходящее в информационном пространстве, СГБ неоднократно констатировала несоответствие деятельности РСЛ и ее представителей демократическим ценностям и интересам национальной безопасности Латвии.

По данным спецслужбы, деятельность партии направлена ​​на оправдание нарушений российской внешней политики и международного права, а также на распространение пропагандистских сообщений.

Более подробных комментариев Служба государственной безопасности не дает.

Как подчеркнул в разговоре с агентством LETA депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов (РСЛ), предупреждение от СГБ поступило около месяца назад. По словам политика, доказательств того, что РСЛ нарушила закон, нет, более того, это предупреждение не касалось законов.

"В предупреждении СГБ указала, что РСЛ не должна поддерживать агрессию. Также указали на голосование депутата Европарламента Татьяны Жданок в Европарламенте, где она не поддержала резолюцию против российской агрессии в Украине. Мы все понимаем, что это не нарушение закона, а политическое голосование, которое является выбором каждого депутата", — сказал сопредседатель РСЛ.

Также, по словам Митрофанова, в предупреждении упоминалось еще одно лицо, которое является членом РСЛ, но не является должностным лицом. Сопредседатель РСЛ также указал, что с точки зрения закона либо сопредседатель, либо правление в целом имеют право выступать от имени партии, но в предупреждении РСЛ не указано, что сопредседатель или правление сказали что-нибудь в пользу агрессии.

"Этот вопрос мы рассмотрели на правлении и решили, что обязаны проинформировать все наши территориальные подразделения, чтобы они могли скоординировать и донести до каждого члена партии просьбу не распространять информацию, которая может нанести вред в сложившихся обстоятельствах — такую, как поддержка агрессии, фейковые новости из непроверенных источников", — сказал Митрофанов.

Партия также попросила вообще воздержаться от обсуждения войны в социальных сетях. На вопрос, можно ли контролировать деятельность членов партии в социальных сетях, он указал, что РСЛ не может контролировать примерно 700 человек, но может попросить передать информацию дальше.

Митрофанов отметил, что даже он сам, если заметил сомнительное сообщение в соцсетях, пишет или звонит однопартийцам с просьбой так не поступать или удалить свою запись.

Сопредседатель РСЛ подчеркнул, что сейчас ситуация стабилизировалась. Большинство сопартийцев достаточно дисциплинированы и выполняют просьбы. Сейчас в партии отсутствуют острые внутренние конфликты.

Закон о политических партиях устанавливает, что надзор и контроль за деятельностью партии осуществляют Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Служба государственных доходов, учреждение партийного регистра, а также другие определенные законом учреждения в соответствии с компетенцией, прописанной в нормативных актах. Если власти обнаруживают, что партия не соблюдает законы и постановления или деятельность партии не соответствует уставу, они письменно предупреждают партию и предписывают предотвратить незаконную деятельность.

Срок устранения нарушений составляет не менее 15 дней и не более шести месяцев.

Суд может приостановить деятельность партии на срок до шести месяцев, если она не устранила нарушения в срок, указанный в уведомлении, после получения письменного предупреждения. Суд также может принять решение о прекращении деятельности партии.

РСЛ является одной из политических сил, получающих финансирование из государственного бюджета. Ранее в этом году политической силе было перечислено 71 904 евро.