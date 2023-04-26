СГБ призывает сообщать о провокационных и противоправных акциях 9 мая

Служба государственной безопасности (СГБ) призывает сообщать о провокационных и противоправных акциях, которые планируются 9 мая, сообщили агентству LETA в службе.

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В этом году СГБ вновь уделяет усиленное внимание связанной с 9 мая деятельности, чтобы предотвратить риски для безопасности.

Оценивая риски, СГБ тесно сотрудничает с Государственной полицией. Оба учреждения продолжат отслеживать ситуацию в Латвии в связи с приближением 9 мая.

Деятельность, на которую СГБ уже обратила внимание, не представляет существенного риска для безопасности. В то же время СГБ считает, что 9 мая, как и в предыдущие годы, отдельные прокремлевски настроенные лица могут предпринять демонстративные и противоправные действия в поддержку государства-агрессора России.

Все, кто располагает информацией о возможных провокационных и противоправных мероприятиях 9 мая, могут обращаться в СГБ по круглосуточному телефону 67208964 или электронной почте dd@vdd.gov.lv.

СГБ напоминает, что согласно принятому Сеймом 20 апреля закону 9 мая запрещено организовывать публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, направленные на подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе на раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искажение исторических событий.