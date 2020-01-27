СГБ: Проект бюро на месте велотрека "Марс" нельзя перенести в другое место

Служба государственной безопасности (СГБ) не может делить здание с другим учреждением, так как у каждой службы свои мероприятия по защите персонала, в эфире Латвийского радио сказал замначальника СГБ Эрикс Цинкус. Именно поэтому служба не готова отказаться от строительства здания на территории бывшего велотрека "Марс".

Цинкус объяснил, что СГБ сейчас находится в здании, которое было построено как казармы для советской армии. С тех пор требования к обеспечению защиты информации стали жесче и служба не может их выполнить в нынешнем здании. Помимо прочего, здание нельзя приспособить для этого. Поэтому служба вынуждена работать сразу в нескольких зданиях, что усложняет ее работу.

По словам замначальника СГБ, поиск нового места замедлит строительство. К тому же в строительный проект уже вложены деньги и они будут выброшены на ветер, так как проект нельзя подстроить под другое место. Цинкус указал, что задержки строительства приведут к задержкам развития службы.

Замначальника СГБ сказал, что у службы не было особого выбора, где строить здание — либо на Бривибас гатве, 207, либо на месте Техникума легкой промышленности на улице Аристида Бриана. Последнее место не подошло по ряду критериев.

Как уже сообщалось, активисты подали в Сейм 15 тысяч подписей за то, чтобы создать на месте бывшего велотрека "Марс" парк. Только когда подписи уже были переданы в парламент, СГБ решила частично рассекретить планы построить на этом месте офисное здание.