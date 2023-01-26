СГБ провела беседу с мэром Резекне в связи с его заявлениями о возможной победе России

В среду Служба государственной безопасности (СГБ) провела беседу с председателем Резекненской городской думы Александром Барташевичем ("Согласие") в связи с его недавними заявлениями на заседании думы партии "Согласие" по вопросам государственной безопасности, сообщили агентству LETA в СГБ.

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В ходе встречи сотрудники СГБ выслушали объяснения Барташевича, а также предупредили об ответственности, предусмотренной за публичное оправдание развязанной Россией войны против Украины и другие преступления, направленные против интересов национальной безопасности.

СГБ не предоставила дополнительных комментариев по содержанию переговоров.

Как сообщалось, согласно заявлениям рижского отделения "Согласия", в январе на заседании партийной думы Барташевич говорил, что Латвия должна быть нейтральной страной, что принципиально противоречит членству Латвии в ЕС и НАТО, а также призвал называть войну России против Украины конфликтом и учитывать возможность победы России.

Сам политик позже заявил, что в заявлении рижского отделения партии дается ложная интерпретация его позиции в отношении Украины.