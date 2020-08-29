СГБ проверила информацию о возможном противозаконном влиянии на избирателей: нарушений не выявлено

Служба госбезопасности (СГБ) сегодня до 16 часов получила информацию о возможном противозаконном влиянии на избирателей, сообщили агентству LЕТА в СГБ. Однако оперативная проверка не выявила ничего противозаконного.

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СГБ продолжает работу по обеспечению свободных и демократических выборов.

В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) в первой половине дня получило пять сообщений о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации.

В одном случае KNAB усмотрело основания для углубленной оценки возможного нарушения. Этот случай связан с торговлей печатным изданием, в котором за день до выборов или в день выборов была опубликована политическая реклама.

Как выяснило агентство LЕТА, пользователь социальной сети Twitter обратился к KNAB с просьбой обратить внимание на продажу в супермаркете русскоязычных изданий, на первой странице которых размещены фотографии политиков "Согласия" - Нила Ушакова, Яниса Урбановича и кандидата на пост мэра Риги Константина Чекушина - и надпись "За Согласие". KNAB ответило пользователю соцсети, что информация о возможном нарушении передана ответственным коллегам.

Как сообщалось, Госполиция начала административный процесс о распространении листовок некоей партии в Кенгарагсе.

Полиция установила, что некий человек распространял партийные листовки в Кенгарагсе, таким образом нарушая запрет на агитацию в день выборов. Название партии полиция не разглашает.

Других нарушений ограничений на агитацию или нарушений общественного порядка во время выборов в Рижскую думу полиция пока не констатировала.

СГБ призывает жителей сообщать о случаях подкупа избирателей или другом влиянии на свободный выбор рижан во время голосования, а также о возможных нарушениях в работе избирательных участков.

Информацию о возможных нарушениях можно передать СГБ, позвонив по круглосуточному телефону 67208964 или написав по адресу dd@vdd.gov.lv.

СГБ призывает лиц, ставших свидетелями возможного нарушения, как можно точнее зафиксировать его подробности, если это возможно, сделав фото, видео или аудио запись. СГБ гарантирует конфиденциальность источника информации.

За соблюдением запрета на агитацию во время выборов следит Государственная полиция и полиция Рижского самоуправления. Поэтому, если у жителей есть информация о листовках, распространяемых в день выборов, о своевременно не убранной предвыборной рекламе или агитации избирателей на участках, СГБ рекомендует обратиться в Госполицию или полицию Рижского самоуправления.

В свою очередь информацией о несоблюдении ограничений на финансирование предвыборной агитации и скрытой предвыборной агитации СГБ призывает поделиться с БПБК, позвонив по номеру 67356161 или воспользовавшись мобильным приложением "Zino KNAB".