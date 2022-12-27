СГБ проверит призывы говорящего по-латышски "гражданина Донецка"

Служба государственной безопасности (СГБ) проверит появившееся в соцсетях видео, на котором вооруженный мужчина, говорящий по-латышски и по-русски называет себя "гражданином Донецкой народной республики" и призывает министра обороны Латвии не отправлять солдат на Донбасс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"СГБ начал проверку этого случая в соответствии со своей компетенцией", — заявили в службе. От более подробных комментариев там воздержались.

При этом в службе подтвердили, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля этого года служба не возбуждала уголовных дел о возможном незаконном участии граждан Латвии в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, на стороне вооруженных сил России.

На видео, о котором идет речь, изображен мужчина, вооруженный огнестрельным оружием. Он одет в каску и в военную форму, на которой можно увидеть буквы Z. На рукаве формы также можно увидеть флаг Чечни, входящей в состав Российской Федерации.

На 45-секундном видео мужчина по-русски говорит, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы "не отправляли удобрение земле Донбасса". Затем он повторяет сообщение на латышском языке: "Министр обороны, не надо посылать сюда солдат с украинской стороны. Так они здесь каждый день и гибнут", — заявил он.

Мужчина заявил по-русски, что давно не является гражданином Латвии и что его латвийский паспорт находится "где следует". Он завершает свое заявление восхвалением России и популярным в Чечне лозунгом "Ахмат сила".

С 14 декабря должность Министра иностранных дел Латвии занимает Инара Мурниеце ("Национальное объединение"). До этого министром иностранных дел был Артис Пабрикс.