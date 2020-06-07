СГБ проверяет посты латвийцев в интернете после смерти афроамериканца Джорджа Флойда
Foto: Pixabay

После 25 мая, когда в США произошло убийство афроамериканца Джорджа Флойда, Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверять отдельные посты в социальных сетях.

СГБ не начала уголовных процессов о разжигании расовой ненависти, но продолжает отслеживать активность жителей Латвии в социальных сетях, сообщает агентство LETA.

В поле зрения спецслужб попали отдельные посты, содержание которых, возможно, является нарушением закона. В настоящий момент записи изучаются, поэтому в СГБ воздерживаются от более подробных комментариев.

Как уже ранее сообщалось, смерть Флойда привела к массовым протестам в США. Причиной могли послужить проблемы из-за слишком продолжительных ограничений на фоне распространения Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

48

Source

rus.DELFI.lv

Tags

СГБ Джордж Флойд Служба государственной безопасности США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form