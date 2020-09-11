СГБ расследует четыре уголовных процесса о возможных нарушениях на выборах в Риге

Служба государственной безопасности (СГБ) в настоящее время ведет расследование четырех уголовных процессов о возможных нарушениях на выборах в Рижскую думу, сообщили в СГБ.

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Согласно своей компетенции СГБ провела проверку информации о непроштампованных или некорректно проштампованных конвертах с бюллетенями на отдельных избирательных участках.

С учетом того, что дальнейшее выяснение обстоятельств было возможно только уголовно-процессуальными средствам и методами, СГБ начала три уголовных процесса о бездеятельности государственных должностных лиц.

Одно дело СГБ переняло у Госполиции - по подозрению в возможном препятствовании реализации избирательного права. Это дело было заведено в связи с тем, что в день выборов 29 августа оказалось, что подпись одной из избирательниц уже зарегистрирована в один из дней предварительного голосования.

Также СГБ получила информацию о случаях, когда избиратели запрашивали голосование по месту жительства, но никто из членов избирательных комиссий к ним так и не пришел.

Более подробных комментариев по данным делам СГБ не предоставляет.