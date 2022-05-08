СГБ: Россия искала в Латвии лидеров для реализации политики соотечественников

Реализующие политику соотечественников российские органы в прошлом году продолжали попытки найти в Латвии новых лидеров для реализации ее задач, и для достижения этой цели была создана незарегистрированная организация, говорится в отчете Службы государственной безопасности (СГБ) за прошлый год.

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Как отмечает СГБ, в начале прошлого года в России был утвержден план работы с соотечественниками за рубежом на 2021-2023 годы, который предусматривал реализацию различных мероприятий. План определял основные направления работы - консолидация русской диаспоры за рубежом, защита прав соотечественников, поддержка молодежных организаций, защита русского языка и этнокультурной идентичности.

Как указывает СГБ, в прошлом году базирующиеся в России структуры на международном уровне продолжали распространять ложь о политике правительства Латвии, которая якобы направлена на ограничение прав русскоязычных, уничтожение русской культуры и языка. В прошлом году российские государственные органы и должностные лица в публичной коммуникации целенаправленно выступали против Латвии, систематически дискредитируя решения и действия ее властей и распространяя версию о их русофобской направленности.

В русле официальной позиции российских властей посольство России в Латвии в публичной коммуникации также выстраивало версию о "дискриминационной и основанной на русофобии" политике латвийских властей. Эти цели посольство, например, реализовало на своей странице в "Facebook", распространяя пропагандистские материалы о якобы имеющих место в Латвии политизированных репрессиях против русскоязычных журналистов.

Как отмечается в отчете СГБ, как и в предыдущие годы, в прошлом году наиболее активную роль в сфере защиты прав соотечественников в Латвии играла партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая пыталась себя позиционировать в качестве центральной и единственной политической силы, действующей в сфере защиты прав и интересов этих людей в Латвии и активно сотрудничающей с российскими официальными лицами. В своей публичной деятельности РСЛ пытался актуализировать якобы имеющие в Латвии место нарушения прав русскоязычных жителей, а также дискредитировать решения латвийских властей.

СГБ отмечает, что отвечающие за реализацию политики соотечественников российские органы в 2021 году продолжали усилия, чтобы найти в Латвии новых лидеров для реализации этих задач.

По данным СГБ, представители Министерства иностранных дел России выражали недовольство тем, что на мероприятия соотечественников в Россию из Латвии в основном приезжают активисты старшего поколения, которые это сотрудничество рассматривают как возможность получить финансовые средства, но их влияние на общественные и политические процессы в Латвии незначительно. В этих условиях российские федеральные агентства "Россотрудничество" и "Росмолодежь" предприняли ряд мер по привлечению новых лидеров для реализации политики соотечественников.

Летом прошлого года "Росмолодежь" организовала форум для проживающей за рубежом русскоязычной молодежи "20.20", о попытках консолидировать проживающих за рубежом молодых людей свидетельствует и молодежный конкурс "Лидеры России", организованный неправительственной организацией "Россия - страна возможностей". С прошлого года в нем могут участвовать также молодые люди, проживающие за рубежом. Победители конкурса получают в награду финансирование для учебы в одном из российских вузов. В прошлом году в конкурсе участвовала и тогдашний главный редактор портала "Baltnews" - проживающая в России гражданка Латвии Алина Герлиня.

В попытках найти молодых активистов для достижения целей политики соотечественников в Латвии в начале 2021 года была создана незарегистрированная организация "Молодежный совет российских соотечественников в Латвии" (МСРСЛ). Как и предыдущие поиски новых лидеров для реализации политики соотечественников, создание и дальнейшую деятельность организации поддержал российский дипломатический корпус, который длительное время ведет в Латвии поиск молодых людей для пропаганды кремлевского видения мира, с помощью которых обеспечить преемственность идей политики соотечественников.

Из-за эпидемиологической ситуации мероприятия МСРСЛ в основном проводились в интернете, где организация распространяла информацию о проходящих в России просветительских мероприятиях для молодежи, а также участвовала в различных онлайн-конференциях с соотечественниками из других стран.

В соответствии с приоритетными направлениями работы МСРСЛ часть ресурсов была направлена на отмечание значимых для внешней политики России исторических событий, якобы борясь с распространяемой Западом "фальсификацией" истории.

Во второй половине прошлого года руководителем МСРСЛ стала активистка РСЛ, студентка Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Андриец, которая регулярно участвовала в мероприятиях с целью кремлевской пропаганды политики соотечественников, чтобы создать представление о Латвии как о стране, угнетающей русских.