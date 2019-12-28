СГБ: В новом году спецслужбы России будут активны, ожидается и рост внимания из Китая

В 2020 году угроза Латвии со стороны российских спецслужб останется на высоком уровне, прогнозируется также рост разведывательной активности Китая, заявили в Службе государственной безопасности (СГБ).

"Активность российских разведывательных служб остается неизменной высокой. Интерес СГБ вызывают и спецслужбы других стран СНГ, которые Россия может использовать для реализации своих геополитических интересов", — отмечает СГБ, не называя страны, о которых идет речь.

В СНГ в настоящее время входят Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан.

Шире о рисках, связанных с деятельностью иностранных спецслужб, СГД обещает проинформировать в своем публичном отчете в начале нового года.