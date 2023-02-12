СГБ в связи с войной в Украине необходимо дополнительно более 432 тыс евро
Foto: LETA

Министерство внутренних дел подаст правительству просьбу выделить Службе государственной безопасности (СГБ) дополнительно 432 678 евро для покрытия расходов, связанных с возросшей интенсивностью работы и нагрузкой на сотрудников в связи с войной России против Украины.

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Средства планируется выделить из программы средств на непредвиденные случаи.

В июле прошлого года правительство уже выделило СГБ 432 678 евро для покрытия дополнительных расходов.

В сентябре прошлого года правительство выделило дополнительно 460 281 евро другому учреждению безопасности - Бюро по защите Сатверсме, чтобы покрыть расходы в связи с войной.

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