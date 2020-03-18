СГБ: Вырос интерес китайских спецслужб к Латвии, а ФСБ и ГРУ насылают хакеров

Служба госбезопасности Латвии выпустила отчет о своей деятельности за 2019 год, в котором указывает, что все три спецслужбы России — Федеральная служба безопасности (ФСБ), Генеральное управление Генштаба (ГРУ) и Служба внешней разведки (СВР) — продолжают активную работу против Латвии и ее жителей. СГБ зафиксировала как проведение отдельных разведработ, так и выявила интерес российской стороны к организации различных мероприятий, целью которых является увеличение влияния.

Одновременно с ростом влияния Китая и его представителей в Балтийском регионе увеличился и интерес китайских спецслужб к Латвии, отмечает СГБ. Латвийская сторона в прошлом году уже обратила внимание на некоторые процессы — в основном связанные с попыткой лоббирования интересов Китая.

Однако наиболее агрессивные разведывательные действия против Латвии ведет Россия, причем посредством работающих с территории РФ хакеров и групп киберпреступников. Полученная СГБ информация позволяет судить, что, как и при попытках вербовки, сперва тщательно изучается личность заинтересовавшего спецслужбы латвийца, а затем, на основании анализа его сильных и слабых сторон выбирается соответствующий подход к тому, как инфицировать его компьютер или телефон зловредным программным обеспечением.

В кругу подвергнутых особому риску объектов являются государственные и муниципальные учреждения, а также объекты критической инфраструктуры и стратегического значения.