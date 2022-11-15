СГБ: высказывания в программе "Лучше знать" способствуют напряжению, но не содержат состава преступления

Высказывания, прозвучавшие в программе "Лучше знать" на платформе YouTube, за которые Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) применил к владельцу портала Latvijas ziņas штраф в размере 8000 евро, способствуют напряжению между разными этническими группами общества, однако в данном конкретном случае не содержат состава преступления, заявила агентству LETA Служба государственной безопасности (СГБ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

СГБ указала, что содержание, которое нельзя включать в программы и передачи электронных средств массовой информации, установлено Закон об электронных средствах массовой информации. Идентификация и оценка возможных нарушений закона находится в компетенции NEPLP, который в таких ситуациях производит административный процесс.

По оценке СГБ, допущенные в конкретной передаче высказывания, особенно в нынешних сложных обстоятельствах, способствуют напряжению между различными этническими группами в обществе. Одновременно, оценив ситуацию на предмет соответствия нормам Уголовного закона, СГБ не считает, что в этом случае есть состав преступления.

Как уже сообщалось, NEPLP обнаружил нарушения требований законодательства в выпуске передачи "Лучше знать", выложенном на YouTube 3 сентября. В нем ведущая Анна Васильева комментировала высказывания депутата Сейма Александра Кирштейнса, который в числе прочего заявил, что те, кто "публично используют язык, на котором говорят оккупанты Латвии (..) не заслуживают права оставаться здесь".

Главный редактор портала Алекс Алехин заявил Delfi, что в передаче просто цитировались слова депутата Кирштейнса и отмечалось сходство его высказываний с тезисами кремлевской пропаганды.

Согласно заключению совета, в комментарии журналиста содержатся призывы к насилию, разжиганию ненависти или дискриминации.

Административный штраф в размере 8000 евро компании Global entertainment, которой принадлежит портал lz.lv, предстоит заплатит в Госкассу в течение одного месяца. Однако, по словам Алехина, компания рассматривает возможность оспорить решение NEPLP.

По данным Lursoft, компания Global entertainment принадлежит Борису Нефедову, Адлибеку Жанабаеву и Анджею Пятецкому. В 2021 году компания работала с оборотом 46 680 евро и с убытками 204 763 евро.