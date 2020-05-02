СГБ закрыл дело против Жданок: состав преступления в ее высказываниях не обнаружен

Служба государственной безопасности Латвии закрыла уголовный процесс, в рамках которого депутат Европарламента и лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок подозревалась в разжигании межнациональной розни. Согласно заключению СГБ, в высказываниях Жданок состава преступления не обнаружено, сообщает LETA.

В феврале 2019 года во время дискуссии "Политическое преследование в странах Балтии", проходившей в Европарламенте, Татьяна Жданок заявила: "Мы пришли к выводу, что русские и русскоговорящие [в Латвии] находятся в том же положении, что и евреи перед Второй мировой войной. Нас наказывают".

СГБ начал уголовный процесс с целью установить, были ли эти высказывания направлены на умышленное разжигание межнациональной розни. В рамках расследования была проведена экспертиза, которая показала, что Жданок не нарушала установленные Сатверсме и Конвенция о защите прав человека и основных свобод границы права на свободу слова. При этом в заключении отмечено, что заявления Жданок не соответствуют реальной ситуации в сфере соблюдения прав человека.

СГБ считает, что высказывания политика были провокационными и направленными на подрыв имиджа Латвии в международном масштабе. Тем не менее, состава преступления в них не обнаружено.

Ранее уже сообщалось, что 2 апреля СГБ закрыло уголовный процесс в связи с проведением собрания против реформы образования в школах нацменьшинств. В этом деле фигурировали Татьяна Жданок, Владимир Линдерман, Александр Гапоненко и Илья Козырев.