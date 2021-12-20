СГД: На латвийской границе образовались большие очереди из грузовиков
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Существенно вырос поток грузового транспорта через контрольно-пропускные пункты Терехово и Гребнево на латвийско-российской границе и через КПП Патерниеки и Силене на латвийско-белорусской границе, сообщили в Службе госдоходов (VID). Перевозчики должны считаться с дополнительным временем, необходимым для пересечения границы.

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Длинные очереди образовались в обоих направлениях - на въезде и на выезде из Латвии. Суточная пропускная способность на максимуме.

Например, через Терехово в среднем в сутки из Латвии в Россию проезжает примерно 300 грузовиков. Если на выезде стоит очередь из 600 грузовиков, то нужно считаться с тем, что выезд займет в два раза больше времени — то есть двое суток. В свою очередь, из России через Терехово в сутки проезжает примерно 150 грузовиков. Учитывая максимальную пропускную способность пунктов Гребнево, Патерниеки и Силене, через них в сутки может проходить около 200 грузовых машин.

Увеличение очередей в конце года главным образом связано с необходимостью автоперевозчиков осуществить запланированные доставки грузов еще в этом году. Аналогичная ситуация складывалась и в предыдущие годы, а после праздников очереди резко уменьшались. На рост очередей влияют также планы автоперевозчиков из других стран ЕС везти свои грузы через территорию Латвии.

В VID просят водителей заранее подготавливать все необходимые документы, а также перед въездом в Латвию заполнять электронную анкету Covidpass.lv.

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