Служба государственных доходов (VID, СГД) раскрыла схему налогового мошенничества в концертном зале "Дзинтари", сообщает LETA.

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Как сообщили агентству LETA в СГД, в июле из-за схемы налогового мошенничества сотрудники управления налогово-таможенной полиции СГД провели проверку в концертном зале "неподалеку от Риги". По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, процессуальные действия проводились в концертном зале "Дзинтари".

В ходе следственных и оперативных мероприятий было установлено, что преступная группа занималась незаконными действиями, поставляя концертному залу кресла. Кресла фиктивно поставлялись иностранному предприятию, которое в процессе публичной закупки далее поставляло их уже заказчику — концертному залу.

Предприятие декларировало НДС 0%, вместо 21%, как это было бы при сделке с латвийским бизнес-партнером. Сообщается, что предприятие за преступно нажитые средства могло приобрести автомобиль Lexus RX.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники управления налогово-таможенной полиции СГД провели шесть обысков по месту жительства лиц, подозреваемых в мошенничестве, а также в их транспортных средствах и офисах. В ходе обысков были найдены и изъяты доказательства, имеющие отношение к уголовному делу. Три человека были задержаны, а автомобиль Lexus RX — арестован.

Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.

По данным Firmas.lv, в 2019 году оборот концертного зала "Дзинтари" составил 2,044 млн евро, а прибыль составила 15 593 евро.

Единственным владельцем концертного зала "Дзинтари" является Юрмальская городская дума. Единственным членом правления компании является Гунтарс Кирсис.