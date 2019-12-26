СГД: Закон нарушали 80% проверенных магазинов

Управление контроля налогов отчиталось на сайте СГД, что из проверенных за девять месяцев 665 торговых точек нарушения законов и норм выявили в 533 случаях.

Чаще всего магазины нарушали учет товаров и порядок регистрации отчетных документов (184). На втором месте — несовпадение суммы в кассе с той, что показывает контрольный чек (144). "Бронзовая медаль" — неправильно вели журнал кассового аппарата (115).

В ста случаях кассовый аппарат не отвечал техническим требованиям, которые к нему выдвигает закон, в 72 случаях в кассовых чеках не указывались нужные реквизиты, а в 62 случаях доходы не регистрировались. Столько же раз не соблюдались требования к продаже транспортных средств и нумерованных агрегатов к ним.

Еще два популярных нарушения — невыдача кассового чека (59) или подтверждающего покупку документа и незарегистрированная структура (36). В 14 магазинах кассовые аппараты использовали без регистрации в СГД, в пяти истек срок пользования контрольной ленты… За все нарушения сотрудники СГД выписали штрафов на общую сумму 48 100 евро.