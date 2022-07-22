"Сгонять на фронт будут не всех". Капитан НВС высказался о возврате обязательной службы в армии

Многие люди, никогда не служившие, не имеющие предварительных знаний, очень опасаются, что могут стать пушечным мясом для противника, признал в эфире TV24 Капитан Национальных вооруженных сил (НВС), начальник штаба Земессардзе Янис Слайдиньш. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Слайдиньш подчеркнул, что не будет такой ситуации, когда мобилизацию проведут только при наличии вторжения.

"Это не будет так быстро. Будет достаточно времени, чтобы обучить призывников", — отметил он.

Капитан НВС также указал, что не всех новобранцев будут "сгонять на фронт".

"Это было бы неразумно, поскольку есть достаточно много задач, которые и в тылу могут быть очень важными — охрана объектов критической инфраструктуры, патрулирование, обеспечение порядка, отлов диверсантов", — заявил он.

Для этих задач обучение было бы не таким сложным. Слайдиньш подчкеркнул, что главное научиться обращаться с оружием. Важен и командир, который может повести за собой таких людей.

Как сообщалось ранее, в начале июля Министерство обороны выступило с инициативой постепенного введения обязательной воинской повинности. В течение пяти лет планируется ввести систему, при которой все граждане Латвии 18-27 лет — мужчины в обязательном порядке, а женщины в добровольном — будут проходить воинскую службу.