Шадурскис планирует баллотироваться в Рижскую думу

Бывший министр образования Карлис Шадурскис (Новое Единство) в эфире Riga TV 24 заявил, что собирается стартовать на выборах в Рижскую думу. Политик считает, что в столице у власти должны быть “латышские силы”.

“Я не скажу точно, но крайне вероятно, я стану кандидатом на выборах в Рижскую думу”, - сказал Шадурскис. Он отметил, что сейчас он сфокусирован на своей профессорской работе, но “и в Риге много дел в сфере образования”.

Шадурскис считает, что за предыдущие годы его команда в Министерстве образования хорошо поработала, но многие вопросы образования надо решать на уровне самоуправления.

“Если мы посмотрим на русификацию Риги за последние десять лет и попытки укоренить византийский стиль жизни в столице, то я думаю, что в следующем акте к власти должны прийти латышские партии и в столице надо решать вещи так, как мы хотели бы это видеть в Западной Европе, а не в Византии. В том числе [необходимо] стопроцентное введение латышского языка в образовательную систему”, - заявил Шадурскис.

Шадурскис отметил, что его партия “Новое Единство” обсуждает возможность создать единый список с Национальным объединением и Новой консервативной партией.