Шадурскис стал лидером по вычеркиваниям, Стакис собрал больше всех "плюсов"

Больше всего индивидуальных "плюсов" от избирателей на выборах в Рижскую думу получил лидер списка "Развитие/За/Прогрессивные" Мартиньш Стакис, больше всего "минусов" (вычеркиваний) - ветеран латвийской политики Карлис Шадурскис (Новое единство).

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Стакис набрал 24 661 "плюсов", лидером по количеству вычеркиваний в списке партии стала Анете Екабсоне-Жогота (3911). Карлис Шадурскис был вычеркнут из списка 3950 раз. Самым популярным кандидатом в списке "Нового единства" стал Вилнис Кирсис с 14 221 "плюсами".

В списке "Согласия" кандидат на пост мэра Риги Константин Чекушин получил 8829 "плюсов" (для сравнения: на выборах 2017 года Нил Ушаков набрал 105 006 "плюсов"). Чаще всего избиратели вычеркивали Эмилса Якринса (874).

Предыдущий мэр Риги Олег Буров набрал 8131 "плюс" от избирателей, лидером партии "Честь служить Риге" по "минусам" стала Байба Розентале (1762).

В списке Национального объединения / ЛОР лидером по "плюсам" стал

Эйнарс Цилинскис (6247), по вычеркиваниям - Иева Бранте (1754). В списке Русского союза Латвии самым популярным стал Мирослав Митрофанов (5958), больше всего "минусов" избиратели поставили Якову Плинеру (194).

Кандидат на пост мэра Риги от Новой консервативной партии Линда Озола набрала 5339 "плюсов", Мария Балцере получила 482 вычеркиваний.